Chelsea tăng tốc trên TTCN: Xong Jacquet, tìm đối tác gánh vác cùng Palmer.

  • 02:30 - 23/01/2026

Trái với dự đoán ban đầu, Chelsea đang đẩy nhanh kế hoạch mua sắm tháng Giêng để phục vụ trực tiếp cho dự án của HLV Liam Rosenior.

Như Xoilacz đã đưa tin, Chelsea bước vào kỳ chuyển nhượng mùa Đông với nhiều hoài nghi về khả năng chi tiêu, nhưng những diễn biến mới nhất cho thấy Stamford Bridge không hề “án binh bất động”. Dưới triều đại Liam Rosenior, The Blues đang thể hiện rõ tham vọng củng cố đội hình ngay trong giai đoạn giữa mùa.

Sau mùa hè phải tuân thủ chặt chẽ các quy định tài chính của UEFA, Chelsea từng áp dụng chính sách thận trọng, ưu tiên cân bằng thu – chi. Tuy nhiên, bối cảnh hiện tại đã thay đổi. Ban lãnh đạo được cho là sẵn sàng nới lỏng nguyên tắc “một đến, một đi” để hỗ trợ Rosenior ổn định đội bóng.

Ưu tiên số một là hàng phòng ngự, nơi Chelsea đã phải xoay xở trong nhiều tuần qua. Theo nhiều nguồn tin, đội bóng London đã đạt thỏa thuận với Jeremy Jacquet, trung vệ trẻ đang khoác áo Rennes. Đây được xem là bước đi mang tính quyết định nhằm gia cố tuyến dưới.

Thương vụ Jacquet cũng làm dấy lên những so sánh với giai đoạn trước. Cựu HLV Enzo Maresca từng đề xuất bổ sung trung vệ sau chấn thương nặng của Levi Colwill, nhưng không được chấp thuận. Giờ đây, dù Maresca đã rời Stamford Bridge, Chelsea vẫn hoàn tất mảnh ghép mà ông từng mong muốn, và Rosenior là người hưởng lợi trực tiếp.

Tuy nhiên, kế hoạch của Chelsea không dừng lại ở đó. Theo tiết lộ từ The Sun, ban lãnh đạo đang xúc tiến thương vụ thứ hai trong tháng Giêng, tập trung vào vị trí tiền vệ tấn công.

Nhu cầu này xuất phát từ tình trạng thể lực không ổn định của Cole Palmer. Ngôi sao sáng nhất của Chelsea thời gian qua liên tục gặp vấn đề ở vùng háng, buộc ban huấn luyện phải quản lý số phút thi đấu rất chặt chẽ.

Bài toán nhân sự càng trở nên cấp bách sau khi Facundo Buonanotte rời CLB để gia nhập Leeds United. Sự ra đi này khiến Chelsea thiếu đi một phương án sáng tạo ở khu vực “số 10”.

Dù Joao Pedro thường xuyên được sử dụng để trám vào vai trò này, cầu thủ người Brazil lại phát huy hiệu quả hơn khi đá lệch cánh hoặc chơi cao nhất trên hàng công. Vì vậy, việc tìm thêm một nhạc trưởng để chia sẻ gánh nặng sáng tạo với Palmer được xem là yêu cầu bắt buộc.

Để hiện thực hóa kế hoạch mua sắm kép mà không phá vỡ khung tài chính, Chelsea đang cân nhắc thanh lý một loạt cầu thủ không còn nằm trong định hướng dài hạn. Axel Disasi, Raheem Sterling và David Datro Fofana là những cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong danh sách này.

Chia sẻ về khả năng đón thêm tân binh, Rosenior giữ thái độ thận trọng. Ông cho biết: “Nếu Chelsea ký hợp đồng trong tháng Giêng, đó phải là cầu thủ thực sự phù hợp. Chúng tôi cần kiên nhẫn và chọn đúng thời điểm.”

HLV người Anh cũng tiết lộ ông vẫn trao đổi thường xuyên với ban lãnh đạo về các phương án chuyển nhượng. “Ưu tiên của tôi vẫn là những cầu thủ đang có. Nhưng nếu cảm thấy đó là mảnh ghép đúng đắn, chúng tôi sẽ không ngần ngại đưa ra quyết định,” Rosenior nhấn mạnh.

Với Jacquet gần như đã sẵn sàng cập bến và một thương vụ tấn công đang được xúc tiến, Chelsea cho thấy họ không chấp nhận giậm chân tại chỗ trong cuộc đua ở giai đoạn then chốt của mùa giải.

Bình Luận

Tin Nóng

