Nhận định soi kèo Bayern vs Augsburg lúc 21h30 ngày 24/1/2026

Soi kèo Châu Á Bayern vs Augsburg: 2.01*2.75*1.89

Vòng 19 Bundesliga, Bayern sẽ tiếp Augsburg trên sân nhà với mục tiêu giành chiến thắng để tiếp tục duy trì vị trí đầu bảng của mình. Đây không phải điều khó thực hiện và nhiều khả năng đội bóng chủ nhà sẽ đạt được mục đích.

Bayern đang đứng đầu bảng Bundesliga với khoảng cách an toàn với các đội phía sau, họ cũng vừa có chiến thắng tại Champions League để chắc chắn nằm trong top 8 đội mạnh nhất. Phong độ của thầy trò HLV Vincent Kompany cực cao nên việc họ tiếp tục giành chiến thắng là điều được dự báo trước. Việc chỉ phải gặp một Augsburg yếu hơn nhiều càng khiến khả năng giành 3 điểm của Bayern trở nên cao hơn, nhiều khả năng đội bóng chủ nhà sẽ có chiến thắng với tỉ số đậm.

Augsburg không phải đội bóng mạnh của Bundesliga, mùa trước họ chơi rất ổn khi cán đích ở vị trí thứ 12. Chính vì vậy việc đứng thứ 15 mùa giải này và phải đang đối mặt với nguy cơ xuống hạng là thành tích không thể khiến người hâm mộ hài lòng. Sau chuỗi trận không thắng thì đội bóng này đã sa thải HLV và HLV tạm quyền Markus Krapf có nhiệm vụ đưa đội bóng đến vị trí tố hơn. Tuy nhiên ở vòng đấu thứ 19 này họ lại phải đến làm khách trên sân của đội đầu bảng Bayern nên cơ hội có điểm rất thấp, nhiều khả năng dù đã chơi đầy cố gắng nhưng Augsburg vẫn sẽ phải nhận thất bại với tỉ số đậm.

Như nhận định ở trên, Bayern có chất lượng đội hình mạnh hơn Augsburg rất nhiều. Phong độ của họ cũng cao hơn hẳn đối thủ (5 trận toàn thắng so với 3 hòa, 2 thua) và lại còn được đá sân nhà nên sẽ không có gì ngạc nhiên nếu trận đấu kết thúc với tỉ số đậm. Chính vì vậy với tỉ lệ kèo Bayern chấp 2.75 thì người chơi nên đặt cửa cho đội bóng này thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Bayern

Soi kèo Tài xỉu Bayern vs Augsburg: 1.99*4*1.89

Hàng công Bayern ghi tới 16 bàn ở 3 trận gần nhất tại Bundesliga, con số rất ấn tượng. Trong khi đó Augsburg chơi phòng ngự không hề tốt nên sẽ không có gì ngạc nhiên nếu đội khách để thủng lưới nhiều trận này, trận đấu vì thế sẽ có nhiều bàn thắng được ghi. Nên với kèo tổng số bàn thắng là 4 thì người chơi trên Xoilac TV nên chọn kèo Tài thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Tài cả trận

Soi kèo Hiệp 1 Bayern vs Augsburg: 2.05*1.25*1.85

Chủ nhà Bayern sẽ là đội chơi tốt hơn hẳn trong 45 phút đầu tiên, rất nhiều cơ hội ghi bàn được đội chủ nhà tạo ra và khả năng họ sẽ ghi bàn thắng mở tỉ số để bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn bàn. Chính vì vậy với tỉ lệ kèo Bayern chấp 1.25 thì người chơi nên đặt cửa cho đội bóng chủ nhà thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Đội hình dự kiến