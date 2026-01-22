Nhận định soi kèo Bournemouth vs Liverpool lúc 00h30 ngày 25/1/2026

Soi kèo Châu Á Bournemouth vs Liverpool: 1.95*-0.5*1.95

Vòng 23 Premier League, Liverpool sẽ đến làm khách trên sân của Bournemouth với mục tiêu đương nhiên là giành chiến thắng để chấm dứt 4 trận hòa liên tiếp của mình. Đây không phải điều khó thực hiện và nhiều khả năng đội khách sẽ đạt được mục đích.

Bournemouth đã tụt xuống vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng, họ chỉ thắng 1/5 vòng gần nhất. Chuỗi trận bết bát vừa qua đã khiến thầy trò HLV Andoni Iraiola có vị trí còn thấp hơn những gì họ có được mùa trước nên rõ ràng các cầu thủ Bournemouth muốn có chiến thắng ở vòng đấu thứ 23 để cải thiện thứ hạng của mình. Tuy nhiên đối thủ của họ ở vòng 23 là Liverpool, đội bóng mạnh, đang có tinh thần tốt và rất cần chiến thắng nên xem ra cơ hội có điểm không cao. Nhiều khả năng Bournemouth sẽ để thua trận này.

Liverpool hòa 4 trận liên tiếp tại Premier League, chuỗi trận để lại khá nhiều tiếc nuối và khiến các fan không hài lòng xen lẫn giận dữ. Dù vậy chiến thắng thuyết phục tại Champions League vừa qua đã khiến tinh thần của các cầu thủ Liverpool tốt hơn rất nhiều và HLV Arne Slot cũng ít áp lực hơn. Điều đội bóng vùng Merseyside cần làm là tiếp tục giành chiến thắng để giữ vị trí của mình trong top 4, đến làm khách trên sân của một Bournemouth không có phong độ cao là cơ hội tốt cho Liverpool thực hiện mục tiêu và nhiều khả năng họ sẽ ra về với 3 điểm trọn vẹn.

Liverpool dù đang không có kết quả tốt nhưng phong độ của họ gần đây vẫn ổn hơn Bournemouth, họ cũng thắng đối thủ trong cả 3 lần gặp nhau gần nhất, đội hình cũng được đánh giá cao hơn nên sẽ không có gì ngạc nhiên nếu đội khách có 3 điểm ra về. Chính vì vậy với tỉ lệ kèo Liverpool chấp 0.5 thì người chơi nên đặt cửa cho đội bóng này thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Liverpool

Soi kèo Tài xỉu Bournemouth vs Liverpool: 1.96*3*1.92

Liverpool chơi tấn công rất ổn trong các trận gần đây của mình, tuy nhiên hàng thủ của họ vẫn gặp nhiều vấn đề và ít khi giữ sạch lưới. Trong khi đó Bournemouth trận nào cũng ghi bàn nhưng không trận nào không để thủng lưới nên trận đấu của họ ở vòng đấu tới sẽ lại có nhiều bàn thắng. Chính vì vậy với kèo tổng số bàn thắng là 3 thì người chơi trên Xoilac TV nên chọn kèo Tài thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Tài cả trận

Soi kèo Hiệp 1 Bournemouth vs Liverpool: 1.88*-0.25*2.02

Liverpool sẽ là đội chơi tốt hơn trong 45 phút đầu tiên, nhiều cơ hội ghi bàn được đội khách tạo ra về phía khung thành chủ nhà Bournemouth. Rất có thể 1 trong số các cơ hội đó sẽ được tận dụng thành công để đội khách bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn bàn. Chính vì vậy với tỉ lệ kèo Liverpool chấp 0.25 thì người chơi nên đặt cửa cho đội bóng này thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Đội hình dự kiến