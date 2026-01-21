Nhận định soi kèo Burnley vs Tottenham lúc 22h00 ngày 24/1/2026

Soi kèo Châu Á Burnley vs Tottenham: 0.95*+0/0.5*0.95

Burnley vs Tottenham là cặp đấu đáng chú ý tại vòng 23 Ngoại hạng Anh, diễn ra lúc 22h00 ngày 24/01. Trận đấu này mang ý nghĩa quan trọng với cả hai đội khi Burnley đang ngụp lặn trong nhóm cuối bảng và rất khát điểm trụ hạng, trong khi Tottenham cần chiến thắng để cải thiện vị trí ở nửa trên bảng xếp hạng.

Burnley đang trải qua một mùa giải vô cùng khó khăn. Sau 22 vòng đấu, đội chủ sân Turf Moor chỉ đứng thứ 19 trên bảng xếp hạng với 14 điểm, thành tích bao gồm 3 chiến thắng, 5 trận hòa và tới 14 thất bại.

Hàng thủ chính là điểm yếu lớn nhất của Burnley khi họ đã để lọt lưới tới 42 bàn, thuộc nhóm phòng ngự tệ nhất giải. Trong khi đó, hàng công chỉ ghi được 23 bàn, hiệu suất không đủ để bù đắp cho sự lỏng lẻo nơi tuyến dưới. Phong độ gần đây của Burnley cũng rất đáng lo ngại khi họ thua phần lớn các trận đấu trước các đối thủ mạnh. Dù được thi đấu trên sân nhà, nhưng Burnley thường xuyên gặp khó khăn trước những đội có lối chơi tốc độ và khả năng kiểm soát bóng tốt – điều mà Tottenham đang sở hữu.

Tottenham hiện xếp thứ 14 với 27 điểm sau 22 vòng đấu. Đây là vị trí không tương xứng với tiềm lực của “Gà trống”, nhưng phong độ thiếu ổn định suốt từ đầu mùa khiến họ chưa thể bứt phá. Tottenham ghi được 31 bàn thắng và để thủng lưới 29 bàn, cho thấy lối chơi khá cởi mở. Dưới thời HLV Ange Postecoglou, Spurs vẫn duy trì triết lý tấn công, pressing tầm cao, nhưng hàng thủ lại thường xuyên mắc sai lầm cá nhân. Dù vậy, khi đối đầu với các đội bóng nhóm cuối bảng, Tottenham thường thể hiện sự vượt trội về chất lượng đội hình. Trước một Burnley phòng ngự yếu kém, Spurs có nhiều cơ hội giành trọn 3 điểm nếu chơi đúng phong độ.

Nhà cái đưa ra mức kèo Tottenham chấp -0.5, cho thấy đội khách được đánh giá cao hơn dù phải làm khách. Đây là mức kèo hợp lý khi xét đến sự chênh lệch về đẳng cấp và chất lượng đội hình. Burnley dù có lợi thế sân nhà nhưng khả năng phòng ngự kém khiến họ rất dễ bị khai thác trước những đội có tốc độ và khả năng tấn công biên tốt như Tottenham. Nếu tận dụng tốt cơ hội, Spurs hoàn toàn có thể giành chiến thắng tối thiểu.

Chọn: Tottenham

Soi kèo Tài xỉu Burnley vs Tottenham: 1.03*2.5*0.87

Mức tài xỉu trận đấu này là 2.5 bàn. Burnley thường xuyên để thủng lưới nhiều bàn, trong khi Tottenham có xu hướng chơi tấn công cởi mở, đặc biệt trước các đối thủ yếu hơn. Các trận đấu của Tottenham mùa này thường xuất hiện nhiều bàn thắng, nhất là khi họ sẵn sàng chơi đôi công. Burnley dù yếu hơn nhưng vẫn có khả năng ghi bàn trên sân nhà. Với thế trận đôi công nhiều khả năng xảy ra người chơi trên Xoilac TV nên chọn kèo Tài thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Tài cả trận

Soi kèo Hiệp 1 Burnley vs Tottenham: 1.23*+0/0.5*0.71

Tottenham thường nhập cuộc khá nhanh và không ngần ngại đẩy cao đội hình để tìm bàn thắng sớm. Burnley lại hay bị động trong những phút đầu và dễ thủng lưới trước sức ép lớn.

Chọn: Tài hiệp 1

Đội hình dự kiến

