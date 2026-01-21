Nhận định soi kèo Darmstadt vs Nurnberg lúc 0h30 ngày 24/1/2026

Soi kèo Châu Á Darmstadt vs Nurnberg: 0.95*-0.5*0.95

Darmstadt vs Nürnberg là cặp đấu đáng chú ý tại vòng 19 giải hạng Hai Đức (2. Bundesliga). Trận đấu diễn ra lúc 00h30 ngày 24/01 trên sân Merck-Stadion am Böllenfalltor, nơi Darmstadt đang thể hiện phong độ rất ổn định và nuôi tham vọng cạnh tranh nhóm thăng hạng. Trong khi đó, Nürnberg vẫn thi đấu khá thất thường và chưa cho thấy sự bứt phá rõ rệt.

Darmstadt đang có một mùa giải khá thành công tính đến thời điểm hiện tại. Sau 18 vòng đấu, đội chủ nhà đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng với 34 điểm, chỉ kém đội đầu bảng Schalke 4 điểm. Thành tích của Darmstadt bao gồm 9 chiến thắng, 7 trận hòa và chỉ 2 thất bại – con số cho thấy sự ổn định cao.

Hàng công của Darmstadt thi đấu hiệu quả với 32 bàn thắng, nằm trong nhóm ghi bàn tốt nhất giải. Trong khi đó, hàng thủ mới để lọt lưới 20 bàn, đảm bảo sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự. Đặc biệt, Darmstadt chơi rất chắc chắn trên sân nhà, nơi họ thường xuyên áp đặt thế trận và tạo ra sức ép liên tục lên đối thủ.

Phong độ 5 trận gần nhất của Darmstadt khá tích cực với nhiều kết quả tốt, giúp đội bóng duy trì vị trí trong top đầu. Với tinh thần hưng phấn cùng mục tiêu giành trọn 3 điểm để bám đuổi cuộc đua thăng hạng, Darmstadt chắc chắn sẽ nhập cuộc rất chủ động.

Nürnberg hiện đang xếp thứ 8 trên bảng xếp hạng với 25 điểm sau 18 vòng đấu. Thành tích của đội khách là 7 chiến thắng, 4 trận hòa và 7 thất bại – khá thất thường và thiếu ổn định.

Điểm mạnh của Nürnberg nằm ở lối chơi kỷ luật và khả năng phản công nhanh. Tuy nhiên, hàng công của họ chỉ ghi được 22 bàn, trong khi hàng thủ để lọt lưới 25 bàn, cho thấy hiệu suất thi đấu chưa thực sự nổi bật. Phong độ sân khách của Nürnberg cũng không mấy ấn tượng khi họ thường gặp khó khăn trước các đội có khả năng kiểm soát thế trận tốt. Trong 5 trận gần nhất, Nürnberg có cả thắng lẫn thua xen kẽ, chưa tạo được chuỗi kết quả tích cực. Việc phải làm khách trên sân Darmstadt – đội bóng đang cạnh tranh thăng hạng – sẽ là thử thách không hề dễ dàng.

Nhà cái đưa ra mức kèo Darmstadt chấp 0.5 bàn, cho thấy đội chủ nhà được đánh giá cao hơn. Đây là tỷ lệ hợp lý nếu nhìn vào sự chênh lệch về phong độ, vị trí trên bảng xếp hạng cũng như lợi thế sân bãi.

Darmstadt đang chơi rất ổn định và có động lực lớn trong cuộc đua top 2. Trong khi đó, Nürnberg thường tỏ ra lép vế khi đối đầu các đội mạnh hơn, đặc biệt là trên sân khách. Với thế trận chủ động cùng khả năng kiểm soát tốt, Darmstadt hoàn toàn có thể giành chiến thắng với cách biệt tối thiểu.

Chọn: Darmstadt

Soi kèo Tài xỉu Darmstadt vs Nurnberg: 1.03*3.0*0.87

Mức tài xỉu của trận đấu này được ấn định ở 3 bàn, khá cao so với mặt bằng chung của 2. Bundesliga. Dù Darmstadt có hàng công tốt, nhưng họ thường chơi chắc chắn khi gặp các đối thủ tầm trung. Nürnberg cũng không phải đội bóng có xu hướng đá cởi mở, nhất là khi phải thi đấu trên sân khách.

Phần lớn các trận đấu gần đây của cả hai đội đều có số bàn thắng không quá cao. Với tính chất quan trọng của trận đấu, khả năng cao hai đội sẽ nhập cuộc thận trọng, ưu tiên sự an toàn người chơi trên Xoilac TV nên chọn kèo Xỉu thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Xỉu cả trận

Soi kèo Hiệp 1 Darmstadt vs Nurnberg: 1.23*-0/0.5*0.71

