Nhận định soi kèo Derby County vs West Brom lúc 3h00 ngày 24/1/2026

  • 00:03 - 22/01/2026

Soi kèo Châu Á Derby County vs West Brom: 0.95*0*0.95

Derby County sẽ tiếp đón West Bromwich Albion trên sân Pride Park trong khuôn khổ vòng 29 giải hạng Nhất Anh. Đây là trận đấu có ý nghĩa quan trọng với cả hai đội khi họ đều đang nằm ở nửa dưới bảng xếp hạng và cần điểm để cải thiện vị trí, tránh rơi vào cuộc đua trụ hạng căng thẳng.

Derby County hiện đang xếp thứ 10 trên bảng xếp hạng với 41 điểm sau 28 vòng đấu. Thành tích của đội chủ sân Pride Park là 11 chiến thắng, 8 trận hòa và 9 thất bại. Dù không còn duy trì được sự ổn định cao, nhưng Derby vẫn cho thấy họ là đội bóng rất khó chịu, đặc biệt khi được thi đấu trên sân nhà.

Trong 5 trận gần nhất, Derby County có được 3 chiến thắng và 2 thất bại. Hàng công thi đấu tương đối hiệu quả với 38 bàn thắng từ đầu mùa, tuy nhiên hàng thủ vẫn là điểm yếu khi đã để lọt lưới tới 36 bàn. Lối chơi của Derby thường thiên về kiểm soát bóng và tấn công biên, nhưng khi gặp các đối thủ chơi phòng ngự phản công tốt, họ dễ rơi vào thế bế tắc.

Nhận định soi kèo Derby County vs West Brom lúc 3h00 ngày 24/1/2026

West Bromwich Albion đang trải qua một mùa giải khá thất vọng. Sau 28 vòng đấu, đội khách chỉ có được 31 điểm và hiện xếp thứ 19 trên bảng xếp hạng. Phong độ của West Brom là rất đáng lo ngại khi họ để thua tới 4 trong 5 trận gần nhất.

Hàng công của West Brom thi đấu thiếu hiệu quả với chỉ 31 bàn thắng, trong khi hàng thủ lại thường xuyên mắc sai lầm, để lọt lưới tới 43 bàn. Thành tích sân khách của West Brom cũng không mấy khả quan khi họ thường nhập cuộc chậm và gặp nhiều khó khăn trước các đội chơi chủ động. Theo kèo châu Á, Derby County được xếp cửa trên với mức chấp 0 (đồng banh). Đây là tỷ lệ phản ánh đúng tương quan lực lượng và phong độ hiện tại của hai đội. Derby có lợi thế sân nhà và phong độ ổn định hơn rõ rệt so với West Brom.

Trong bối cảnh West Brom đang sa sút tinh thần và thường xuyên thi đấu kém trên sân khách, lựa chọn Derby County là phương án an toàn hơn cho giới đầu tư.

Chọn: Derby County

Soi kèo Tài xỉu Derby County vs West Brom: 1.03*2.0*0.87

Mức tài xỉu được nhà cái đưa ra cho trận đấu này là 2 bàn. Thống kê cho thấy cả hai đội đều sở hữu hàng thủ không quá chắc chắn. Derby County có xu hướng chơi cởi mở trên sân nhà, trong khi West Brom buộc phải dâng cao tìm kiếm điểm số trong cuộc đua trụ hạng.

3/5 trận gần nhất của Derby County và 4/5 trận gần nhất của West Brom đều kết thúc với ít nhất 2 bàn thắng được ghi. Với thế trận đôi công nhiều khả năng xảy ra  người chơi trên Xoilac TV nên chọn kèo Tài thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Tài cả trận

Tỷ lệ trận đấu giữa Derby County vs West Brom

Soi kèo Hiệp 1 Derby County vs West Brom: 1.23*0*0.71

Derby County thường nhập cuộc khá chủ động khi đá sân nhà, trong khi West Brom lại hay chơi thận trọng và ưu tiên phòng ngự ở hiệp 1. Nhiều khả năng hiệp đấu đầu tiên sẽ diễn ra với nhịp độ vừa phải và không có quá nhiều bàn thắng.

Chọn: Xỉu hiệp 1

Đội hình dự kiến

Derby County: Updating

West Brom: Updating

Dự đoán tỉ số trận đấu: Derby County 3-1 West Brom (Chọn Derby County và Tài trận)

