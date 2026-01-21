Nhận định soi kèo Fulham vs Brighton lúc 22h00 ngày 24/1/2026

Soi kèo Châu Á Fulham vs Brighton: 0.95*+0/0.5*0.95

Fulham vs Brighton là cặp đấu khá cân bằng tại vòng 23 Ngoại hạng Anh. Trận đấu diễn ra lúc 22h00 ngày 24/01 trên sân Craven Cottage, nơi Fulham luôn chơi rất khó chịu. Trong khi đó, Brighton dù được đánh giá cao về lối chơi nhưng phong độ thời gian gần đây lại thiếu ổn định.

Fulham hiện đang xếp thứ 11 trên bảng xếp hạng với 31 điểm sau 22 vòng đấu. Thành tích của đội chủ sân Craven Cottage là 9 chiến thắng, 4 trận hòa và 9 thất bại – phong độ ở mức khá ổn định so với mặt bằng chung.

Hàng công của Fulham đã ghi được 30 bàn thắng, nhưng hàng thủ lại chưa thực sự chắc chắn khi để lọt lưới 31 bàn. Dưới thời HLV Marco Silva, Fulham thường chơi tấn công chủ động trên sân nhà, sẵn sàng đẩy cao đội hình và gây áp lực lên đối thủ. Phong độ gần đây của Fulham không quá nổi bật nhưng họ vẫn cho thấy sự khó chịu, đặc biệt trước các đội bóng chơi kiểm soát bóng như Brighton. Lợi thế sân nhà có thể giúp Fulham chơi tự tin hơn ở trận đấu này.

Brighton đang đứng thứ 12 với 30 điểm, chỉ kém Fulham đúng 1 điểm. Sau 22 vòng, “Chim mòng biển” có thành tích 7 chiến thắng, 9 trận hòa và 6 thất bại – cho thấy họ là đội bóng rất khó bị đánh bại nhưng lại thiếu sự bùng nổ để bứt lên. Brighton ghi được 32 bàn thắng và để lọt lưới 29 bàn, hiệu số +3. Lối chơi kiểm soát bóng, phối hợp ngắn của Brighton vẫn được duy trì, tuy nhiên việc thiếu ổn định nơi hàng thủ khiến họ thường đánh rơi điểm số, đặc biệt là trên sân khách. Trong 5 trận gần nhất, Brighton có nhiều kết quả hòa, phản ánh đúng hình ảnh của một đội bóng chơi đẹp mắt nhưng thiếu sự quyết đoán ở khâu dứt điểm.

Nhà cái đưa ra kèo đồng banh (0) cho thấy đây là trận đấu rất cân bằng. Fulham có lợi thế sân nhà, trong khi Brighton lại được đánh giá cao về lối chơi và khả năng kiểm soát thế trận. Với mức kèo này, lựa chọn Fulham mang tính an toàn hơn khi họ được thi đấu tại Craven Cottage và có khả năng tận dụng tốt các tình huống cố định hoặc phản công nhanh.

Chọn: Fulham

Soi kèo Tài xỉu Fulham vs Brighton: 1.03*2.5*0.87

Mức tài xỉu trận đấu là 2.5 bàn. Cả hai đội đều có hàng công tương đối ổn nhưng cũng không quá bùng nổ. Những cuộc đối đầu giữa Fulham và Brighton trong quá khứ thường diễn ra khá chặt chẽ và không có nhiều bàn thắng. Brighton có xu hướng kiểm soát bóng, trong khi Fulham sẵn sàng chơi phòng ngự phản công. Điều này có thể khiến nhịp độ trận đấu chậm lại và khó xuất hiện nhiều bàn thắng nhiều khả năng xảy ra người chơi trên Xoilac TV nên chọn kèo Xỉu thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Xỉu cả trận

Soi kèo Hiệp 1 Fulham vs Brighton: 1.23*+0/0.5*0.71

Hiệp 1 nhiều khả năng sẽ diễn ra thận trọng khi cả hai đội đều không muốn mắc sai lầm sớm. Brighton thường nhập cuộc chậm, trong khi Fulham ưu tiên sự an toàn trước khi tăng tốc ở hiệp 2.

Chọn: Xỉu hiệp 1

Đội hình dự kiến

Fulham: Updating

Brighton: Updating