Nhận định soi kèo Leverkusen vs Bremen lúc 21h30 ngày 24/1/2026

  • 23:37 - 21/01/2026

Soi kèo Châu Á Leverkusen vs Bremen: 1.98*1*1.92

Vòng 18 Bundesliga, Leversusen sẽ tiếp đón Bremen trên sân nhà với mục tiêu không gì khác ngoài chiến thắng để chấm dứt chuỗi trận đáng thất vọng vừa qua. Trước đối thủ yếu hơn và cũng đang có phong độ không tốt thì nhiều khả năng đội bóng chủ nhà sẽ có được điều mình cần.

Leverkusen thua cả 3 trận gần nhất, 2 tại Bundesliga và 1 tại Champions League. Họ đã tụt xuống thứ 6 tại đấu trường quốc nội và đang không có vị trí thuận lợi tại đấu trường châu Âu, rõ ràng một chiến thắng vào lúc này là điều cần thiết với các cầu thủ Leverkusen để mùa giải của họ không đi chệch hướng. Việc chỉ phải gặp một Bremen yếu hơn và đang chơi không tốt là cơ hội để Leverkusen trở lại với chiến thắng. Nhiều khả năng đội bóng chủ nhà sẽ chơi áp đảo và có được điều mình cần.

Bremen đứng thứ 8 mùa trước, vị trí không đến nỗi tệ. Mùa giải năm nay mọi thứ đang trở nên rất tệ với thầy trò HLV Horst Steffen, họ không thắng trận nào ở 5 vòng gần nhất và đã tụt xuống thứ 13. Thậm chí vào lúc này Bremen còn có nguy cơ xuống hạng nếu không chơi tốt hơn ở các trận đấu tới. Chính vì vậy Bremen muốn có một kết quả tốt ở vòng đấu thứ 18 này, tuy nhiên đến làm khách trên sân của một Leverkusen đang rất cần điểm không phải trận đấu dễ dàng. Nhiều khả năng Bremen sẽ phải nhận thêm một trận thua nữa.

Dù đang chơi rất tệ nhưng Leverkusen vẫn có thành tích tốt hơn Bremen ở 5 vòng gần nhất (2 thắng, 3 thua so với 2 hòa, 3 thua). Cộng với lợi thế sân nhà và đội hình mạnh hơn thì nhiều khả năng phần thắng trận này sẽ thuộc về Leverkusen. Chính vì vậy với tỉ lệ kèo Leverkusen chấp 1 thì người chơi nên đặt cửa cho đội bóng chủ nhà thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Leverkusen

Soi kèo Tài xỉu Leverkusen vs Bremen: 2.03*3.25*1.85

Leverkusen không trận nào ghi được quá 1 bàn ở các trận gần đây của mình, hàng công của Bremen cũng chơi không tốt ở chuỗi trận không thắng gần đây. Nên trận đấu giữa 2 đội được dự đoán có ít bàn thắng được ghi. Chính vì vậy với kèo tổng số bàn thắng là 3.25 thì người chơi trên Xoilac TV nên chọn kèo Xỉu thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Xỉu cả trận

Tỉ lệ kèo Leverkusen vs Bremen

Soi kèo Hiệp 1 Leverkusen vs Bremen: 2.08*0.5*1.82

Trong 45 phút đầu tiên trận đấu giữa Leverkusen và Bremen sẽ diễn ra với không nhiều diễn biến đáng chú ý, không có nhiều cơ hội ghi bàn được 2 đội tạo ra về phía khung thành của nhau. Với thế trận này thì khả năng không đội nào ghi được bàn, qua đó chấp nhận bước vào giờ nghỉ với tỉ số hòa. Chính vì vậy với tỉ lệ kèo Leverkusen chấp 0.5 thì người chơi nên đặt cửa cho Bremen thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Đội hình dự kiến

Dự đoán tỉ số trận đấu: Leverkusen 1 – 0 Bremen (Chọn Leverkusen và Xỉu trận)

