Nhận định soi kèo Malaga vs Burgos lúc 2h30 ngày 24/1/2026

Soi kèo Châu Á Malaga vs Burgos: 0.95*-0/0.5*0.95

Malaga đang có một mùa giải tương đối thành công so với kỳ vọng ban đầu. Sau 22 vòng đấu, đội chủ sân La Rosaleda đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng với 35 điểm, giành được 10 chiến thắng, 5 trận hòa và 7 thất bại. Điều đáng chú ý nhất là phong độ gần đây của Malaga đang đạt mức cực cao.

Trong 5 trận gần nhất, Malaga toàn thắng cả 5, ghi được nhiều bàn thắng quan trọng và cho thấy sự ổn định đáng nể ở cả hàng công lẫn hàng thủ. Tính đến thời điểm hiện tại, Malaga đã ghi 32 bàn và để lọt lưới 26 bàn, hiệu số +6 – con số khá tích cực tại LaLiga 2 vốn nổi tiếng chặt chẽ.

Lợi thế sân nhà La Rosaleda cũng đang là “điểm tựa vàng” của Malaga. Trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà, Malaga thường nhập cuộc chủ động, kiểm soát bóng tốt và gây sức ép liên tục lên đối thủ. Đây chính là yếu tố giúp họ được giới chuyên môn đánh giá cao hơn Burgos ở trận đấu này.

Burgos hiện đang xếp thứ 7 với 35 điểm, bằng điểm Malaga nhưng kém hơn về hiệu số bàn thắng. Sau 22 vòng, Burgos có thành tích 10 thắng, 5 hòa và 7 thua – rất cân bằng và cho thấy họ là đối thủ không dễ bị đánh bại.

Điểm mạnh lớn nhất của Burgos nằm ở hàng phòng ngự. Đội khách mới chỉ để lọt lưới 20 bàn, thuộc nhóm phòng ngự tốt nhất giải. Tuy nhiên, hàng công của Burgos lại khá hạn chế khi mới ghi 26 bàn, thấp hơn đáng kể so với Malaga. Phong độ 5 trận gần nhất của Burgos khá thất thường với 2 chiến thắng, 1 trận hòa và 2 thất bại. Đặc biệt, khi phải thi đấu trên sân khách, Burgos thường gặp khó khăn trong việc triển khai lối chơi và dễ bị cuốn vào thế trận kiểm soát của đối phương.

Theo kèo châu Á, Malaga chấp 0.5 bàn. Đây là mức kèo hợp lý nếu xét đến phong độ hiện tại và lợi thế sân nhà của Malaga. Chuỗi 5 chiến thắng liên tiếp cho thấy Malaga đang đạt điểm rơi phong độ rất tốt, trong khi Burgos lại thiếu ổn định khi làm khách.

Ngoài ra, Malaga đang có động lực rất lớn trong cuộc đua giành vé thăng hạng. Một chiến thắng trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Burgos sẽ giúp họ bứt phá trên bảng xếp hạng. Với bối cảnh đó, Malaga hoàn toàn đủ khả năng giành chiến thắng tối thiểu.

Chọn: Malaga

Soi kèo Tài xỉu Malaga vs Burgos: 1.03*2.0*0.87

Mức tài xỉu nhà cái đưa ra cho trận đấu này là 2 bàn. LaLiga 2 vốn nổi tiếng với lối chơi chặt chẽ và số bàn thắng không cao. Burgos là đội thiên về phòng ngự phản công, trong khi Malaga dù đang thắng liên tiếp nhưng cũng không phải đội có lối chơi quá bùng nổ.

Thống kê cho thấy phần lớn các trận đấu gần đây của cả hai đội đều kết thúc với không quá 2 bàn thắng. Khả năng cao trận đấu sẽ diễn ra với thế trận giằng co, tốc độ vừa phải và chỉ được định đoạt bởi một khoảnh khắc sai lầm hoặc tình huống cố định nhiều khả năng xảy ra người chơi trên Xoilac TV nên chọn kèo Xỉu thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Xỉu cả trận

Soi kèo Hiệp 1 Malaga vs Burgos: 1.23*0*0.71

Trong hiệp 1, Burgos nhiều khả năng sẽ chủ động chơi thấp, tập trung phòng ngự nhằm hạn chế sức ép từ đội chủ nhà. Malaga dù kiểm soát bóng tốt nhưng thường cần thời gian để tìm khoảng trống trước các hàng thủ số đông. Với tính chất quan trọng của trận đấu, hiệp 1 được dự đoán sẽ diễn ra thận trọng và khó có nhiều bàn thắng sớm.

Chọn: Xỉu hiệp 1

Đội hình dự kiến

Malaga: Updating

Burgos: Updating