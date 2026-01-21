Nhận định soi kèo Man City vs Wolves lúc 22h00 ngày 24/1/2026

Soi kèo Châu Á Man City vs Wolves: 0.95*-1.5/2*0.95

Man City vs Wolves là trận đấu chênh lệch nhất tại vòng 23 Ngoại hạng Anh. Cuộc đối đầu diễn ra lúc 22h00 ngày 24/01 trên sân Etihad, nơi Manchester City luôn thể hiện sức mạnh áp đảo trước các đối thủ nhóm cuối bảng. Trong khi đó, Wolves đang lún sâu trong khủng hoảng và đứng trước nguy cơ nhận thêm một thất bại nặng nề.

Manchester City hiện đang đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng với 43 điểm sau 22 vòng đấu, bằng điểm Aston Villa và kém ngôi đầu 7 điêm. Đoàn quân của Pep Guardiola vẫn duy trì phong độ rất ổn định trong cuộc đua vô địch. Sau 22 trận, Man City giành 13 chiến thắng, 4 trận hòa và 5 thất bại. Hàng công của đội chủ sân Etihad đang thi đấu cực kỳ bùng nổ với 45 bàn thắng, thuộc nhóm ghi bàn tốt nhất giải. Trong khi đó, hàng thủ cũng khá chắc chắn khi mới để lọt lưới 21 bàn.

Trên sân nhà, Man City luôn là “hung thần” với các đội bóng yếu. Lối chơi kiểm soát bóng vượt trội, khả năng pressing tầm cao và chiều sâu đội hình giúp họ dễ dàng áp đặt thế trận và tạo ra cơn mưa cơ hội. Trước một Wolves đang khủng hoảng, Man City nhiều khả năng sẽ sớm kiểm soát hoàn toàn trận đấu.

Wolves đang có một mùa giải thảm họa. Sau 22 vòng đấu, đội khách đứng bét bảng ở vị trí thứ 20 với vỏn vẹn 8 điểm. Thành tích của Wolves là 1 chiến thắng, 5 trận hòa và để thua tới 16 trận – con số cực kỳ đáng báo động. Hàng công của Wolves thi đấu rất kém hiệu quả khi chỉ ghi được 15 bàn, trong khi hàng thủ lại để lọt lưới tới 41 bàn, hiệu số -26. Phong độ 5 trận gần nhất của Wolves cũng không mấy sáng sủa khi liên tục nhận các kết quả bất lợi.

Đặc biệt, thành tích sân khách của Wolves là cực kỳ tệ. Họ thường xuyên vỡ trận trước những đội bóng lớn và rất khó đứng vững trước sức ép liên tục. Chuyến làm khách trên sân Etihad được dự đoán sẽ là “lành ít dữ nhiều” cho đội bóng này. Nhà cái đưa ra mức kèo Man City chấp -1.5/2, phản ánh đúng sự chênh lệch quá lớn giữa hai đội. Với phong độ hiện tại, Man City hoàn toàn đủ khả năng giành chiến thắng cách biệt từ 2 bàn trở lên.

Trong bối cảnh Wolves sở hữu hàng thủ yếu kém và tinh thần sa sút nghiêm trọng, khả năng chống đỡ trước sức tấn công dồn dập của Man City là rất thấp. Nếu thi đấu đúng phong độ, đội chủ nhà không chỉ thắng mà còn thắng đậm.

Chọn: Man City

Soi kèo Tài xỉu Man City vs Wolves: 1.03*3.5*0.87

Mức tài xỉu trận đấu này được niêm yết ở 3.5 bàn, khá cao nhưng vẫn hợp lý. Man City có khả năng ghi nhiều bàn trước các đối thủ yếu, trong khi Wolves thường xuyên để thủng lưới sớm và dễ vỡ trận.

Trong các trận gặp nhóm cuối bảng, Man City thường tạo ra thế trận một chiều và ghi từ 3 bàn trở lên. Wolves nếu có bàn thắng danh dự cũng khó thay đổi cục diện trận đấu. Với thế trận đôi công nhiều khả năng xảy ra người chơi trên Xoilac TV nên chọn kèo Tài thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Tài cả trận

Soi kèo Hiệp 1 Man City vs Wolves: 1.23*-0.5/1*0.71

Man City thường nhập cuộc rất nhanh trên sân nhà. Trước các đội yếu như Wolves, họ không ngần ngại đẩy cao đội hình ngay từ đầu để tìm bàn thắng sớm. Trong khi đó, Wolves lại thường nhập cuộc bị động và dễ thủng lưới trong hiệp 1.

Chọn: Tài hiệp 1

Đội hình dự kiến

Man City: Updating

Wolves: Updating