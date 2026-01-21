Nhận định soi kèo West Ham vs Sunderland lúc 19h30 ngày 24/1/2026

Soi kèo Châu Á West Ham vs Sunderland: 1.82*0*2.08

Vòng 23 Premier League, West Ham sẽ tiếp Sunderland trên sân nhà với mục tiêu giành thêm một chiến thắng nữa để nuôi hy vọng thoát khỏi nhóm cuối bảng. Trước một Sunderland chơi rất tiến bộ mùa này thì đây không phải nhiệm vụ dễ dàng với đội bóng chủ nhà.

West Ham đã chấm dứt chuỗi trận không thắng của mình ở vòng đấu trước bằng 3 điểm đầy cảm xúc trên sân Tottenham, chiến thắng đó chưa thể giúp đội bóng của HLV Nuno Santo cài thiện thứ hạng bởi họ vẫn đứng thứ 18. Với khoảng cách 4 điểm với đội đứng trên thì các cầu thủ West Ham còn nhiều việc phải làm, họ muốn có thêm một chiến thắng nữa ở vòng đấu thứ 23 này. Tuy nhiên trước một Sunderland chơi rất ổn mùa này thì khả năng West Ham sẽ lại phải nhận một thất bại nữa, chiến thắng ở vòng đấu trước có thể chỉ là một khoảnh khắc lóa sáng.

Sunderland mới thăng hạng mùa này, dù chỉ đặt mục tiêu trụ hạng nhưng họ đang làm rất tốt khi đứng thứ 9 ở thời điểm hiện tại. Với số điểm hiện có thì nguy cơ xuống hạng của đội bóng này rất thấp và thậm chí họ có thể nghĩ đến chiếc vé dự cup châu Âu khi khoảng cách điểm số với các đội top trên rất nhỏ. Sau khi có chiến thắng trước Crystal Palace vòng trước, các cầu thủ Sunderland muốn tiếp tục làm điều tương tự để hy vọng lọt top dự cup châu Âu. Đến làm khách trên sân của một West Ham đang khủng hoảng không phải trận đấu quá khó khăn và nhiều khả năng Sunderland sẽ ra về với 3 điểm trọn vẹn.

Sunderland đang có phong độ tốt hơn West Ham (thắng 1, hòa 3, thua 1 trong 5 trận gần nhất so với thắng 1, hòa 1, thua 3). Cộng với thứ hạng hiện có thì nhiều khả năng phần thắng trận này sẽ thuộc về đội khách. Chính vì vậy với tỉ lệ kèo là 0 thì người chơi nên đặt cửa cho Sunderland thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Sunderland

Soi kèo Tài xỉu West Ham vs Sunderland: 1.85*2.25*2.03

West Ham trận nào cũng ghi bàn nhưng trận nào cũng để thủng lưới, các trận của họ gần đây luôn có ít nhất 3 bàn thắng. Trong khi đó Sunderland chơi tấn công không đến nỗi nào nên khả năng trận đấu tới bàn thắng sẽ đến với cả 2 đội. Với kèo tổng số bàn thắng chỉ là 2.25 thì người chơi nên chọn kèo Tài thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Tài cả trận

Soi kèo Hiệp 1 West Ham vs Sunderland: 1.84*0*2.06

45 phút đầu tiên trận đấu sẽ diễn ra với thế trận tương đối cân bằng, cả West Ham và Sunderland đều có các cơ hội ghi bàn về phía khung thành của nhau. Rất có thể bàn thắng sẽ đến với cả 2 để hiệp 1 khép lại với tỉ số hòa. Nên với tỉ lệ kèo là 0 thì người chơi nên chọn kèo Hòa cho nửa đầu trận đấu này.

